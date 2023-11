Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen parkenden Pkw gefahren

Stuttgart-Sommerrain (ots)

Ein Leichtverletzter und etwa 100.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen in Stuttgart-Sommerrain ereignet hat. Ein unter Alkoholeinfluss stehender 19-Jähriger befuhr gegen 04.45 Uhr mit einem Mietwagen die Straße In den Ringelgärten in Fahrtrichtung Edelweißweg und stieß gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw am Fahrbahnrand. Durch den Unfall wurden zudem eine Garage und ein Gartenzaun beschädigt. Der Beifahrer des Verursacherfahrzeugs flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, weshalb sie abgeschleppt werden mussten.

