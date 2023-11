Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Handy gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Freitag (03.11.2023) das Handy eines 24 Jahre alten Passanten gestohlen. Der 24-Jährige hielt sich gegen 02.30 Uhr an der Weberstraße auf, als ihn etwa sechs Personen umringten und ein 17-Jähriger ihn aus der Gruppe heraus nach Zigaretten fragte. Als der 24-Jährige die Zigaretten herausgeben wollte, zog einer aus der Gruppe sein Handy aus der Hosentasche und nahm es an sich. Anschließend flüchtete die Gruppe in unterschiedliche Richtungen. Dem Bestohlenen gelang es, den 17-Jährigen festzuhalten und den alarmierten Polizisten zu übergeben, die ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß setzen. Der mutmaßliche Dieb ist etwa 17 bis 20 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß und hat kurze braune Haare. Er trug eine weiße Jacke mit einem großen runden Logo auf dem Rücken und hatte eine Baseballmütze mit rotem Muster auf. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

