BPOL NRW: Kokainschmuggler von Bundespolizei festgenommen - In Jackentasche Kokain im Verkehrswert von mehreren tausend Euro aufgefunden

Essen (ots) - Mit Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Bundespolizei nach einem Tatverdächtigen, welcher am 21. März 2023 in einer Drogeriefiliale in Essen das Smartphone eines Mannes aus seiner Jackentasche gestohlen haben soll. Gegen 20:50 Uhr befand sich der 55-Jährige in der dm-Filiale im Essener Hauptbahnhof. Vor einem Verkaufsregal soll er von einer ...

