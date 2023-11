Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannter entwendet Handy - Bundespolizei fahndet mit Bildern

Essen (ots)

Mit Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Bundespolizei nach einem Tatverdächtigen, welcher am 21. März 2023 in einer Drogeriefiliale in Essen das Smartphone eines Mannes aus seiner Jackentasche gestohlen haben soll.

Gegen 20:50 Uhr befand sich der 55-Jährige in der dm-Filiale im Essener Hauptbahnhof. Vor einem Verkaufsregal soll er von einer männlichen Person angerempelt worden sein. Auf dem Weg zu seinem Hotel, bemerkte der Deutsche dann den Verlust seines Mobiltelefons in seiner rechten Jackentasche.

Mit Beschluss ordnete jetzt das Amtsgericht Essen die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern des bisher unbekannten Tatverdächtigen an.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zum Tatzeitpunkt trug der Mann eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose mit einem weißen Streifen an der Seite, sowie einen schwarzen Pullover der Marke Puma. Die Tat ereignete sich am 21. März 2023, zwischen 20:40 und 20:50 Uhr in der dm-Filiale im Hauptbahnhof Essen. Wer kennt die Person auf den Lichtbildern? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Die Bilder können unter dem folgenden Link abgerufen werden: <https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2023/oefa_43_2023.html>

