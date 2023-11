POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Illegal Pay-TV Sender zur Verfügung gestellt

Stuttgart-Möhringen/- Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte sind am Montag (30.10.2023) oder Dienstag (31.10.2023) in eine Wohnung an den Edenhallstraße und zwei Häuser an der Saarlandstraße und an der Naumannstraße eingebrochen. An der Edenhallstraße hebelten die Täter zwischen Montagmittag, 14.45 Uhr und Dienstagmorgen, 08.00 Uhr ein Fenster der Erdgeschosswohnung auf und durchwühlten das Schlafzimmer. Nach ersten ...

mehr