POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen/- Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind am Montag (30.10.2023) oder Dienstag (31.10.2023) in eine Wohnung an den Edenhallstraße und zwei Häuser an der Saarlandstraße und an der Naumannstraße eingebrochen. An der Edenhallstraße hebelten die Täter zwischen Montagmittag, 14.45 Uhr und Dienstagmorgen, 08.00 Uhr ein Fenster der Erdgeschosswohnung auf und durchwühlten das Schlafzimmer. Nach ersten Ermittlungen flüchteten sie ohne Beute. An der Saarlandstraße gelangte ein Mann auf ungeklärte Weise gegen 11.15 Uhr in das Haus. Im Schlafzimmer überraschte ihn die 69-Jährige Bewohnerin, woraufhin der Mann durch das Fenster über das Terrassendach flüchtete. Er war zirka 170 Zentimeter groß, hatte schwarze kurze Haare, einen schwarzen Vollbart und trug ein schwarz-weißes Oberteil. Der Mann stahl mehrere Ringe im Wert von zirka 1000 Euro und flüchtete damit in Richtung Rembrandtstraße. An der Naumannstraße hebelten die Unbekannten zwischen Montagabend, 18.00 Uhr und Dienstagabend, 19.00 Uhr ein Fenster im ersten Obergeschoss auf, indem sie auf eine Leiter kletterten. Sie durchwühlten mehrere Zimmer und flüchteten mit Schmuck im Wert von rund 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

