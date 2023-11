Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach versuchtem Totschlag - Tatverdächtige ermittelt - 24-Jähriger in Haft

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (31.10.2023) einen 24 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am 19.09.2023 in der Parkstraße, zusammen mit weiteren mutmaßlichen Komplizen, einen 19-Jährigen bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt zu haben. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei führten auf die Spur der Tatverdächtigen. Die Ermittler durchsuchten am Dienstag insgesamt fünf Wohnungen der Tatverdächtigen im Stuttgarter Osten und Bad Cannstatt. Dabei nahmen die Beamten den 24-Jährigen und die vier mutmaßlichen Komplizen vorläufig fest. Sie beschlagnahmten umfangreiches Beweismaterial, das nun ausgewertet wird. Der 24-Jährige wurde noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte. Die vier weiteren Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell