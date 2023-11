POL-S: Hoher Schaden nach Brand eines Müllunterstandes - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Aus unbekannter Ursache ist am frühen Dienstagmorgen (31.10.2023) in einer Garage an der Urbanstraße Unrat in Brand geraten. Eine Passantin entdeckte die Flammen gegen 02.00 Uhr in der offenstehenden Garage eines Mehrfamilienhauses und alarmierte eine Polizeistreife, die sich in der Nähe befand. Die Bewohner der darüber liegenden Wohnungen mussten das Gebäude nicht verlassen. Der Schaden kann ...

mehr