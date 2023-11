POL-S: Mit Messer bedroht und Geld geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Ein 32-jähriger Fahrgast ist am Montag (30.10.2023) in einem Linienbus am Löwenmarkt mit dem Busfahrer in Streit geraten. Der 32-Jährige stieg gegen 18.45 Uhr an der Haltestelle Löwenmarkt in den Bus der Linie 90. Wegen eines Paketes, das der Fahrgast dabei hatte, geriet er mit dem Busfahrer in Streit. Nachdem der 32-Jährige begann, den Busfahrer mit dem Handy zu filmen, soll es zu einer ...

