POL-SI: Es drohen erneut Fahrverbote nach Radarmessungen auf der HTS -#polsiwi

Netphen - Dreis-Tiefenbach (ots) - Am Samstagabend (23. September) ist es in Netphen in der Siegstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin gekommen. Die Fußgängerin verletzte sich hierbei leicht. Der oder die unbekannte Unfallverursacher/in hielt nicht an, sondern fuhr weiter. Nun bittet die Polizei um Mithilfe. Gegen 21:09 Uhr wollte eine 57-jährige Frau in ihren geparkten Pkw ...

