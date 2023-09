POL-SI: Polizei sucht flüchtigen Unfallfahrer -#polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht flüchtigen Unfallfahrer

Netphen - Dreis-Tiefenbach (ots)

Am Samstagabend (23. September) ist es in Netphen in der Siegstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin gekommen. Die Fußgängerin verletzte sich hierbei leicht. Der oder die unbekannte Unfallverursacher/in hielt nicht an, sondern fuhr weiter. Nun bittet die Polizei um Mithilfe.

Gegen 21:09 Uhr wollte eine 57-jährige Frau in ihren geparkten Pkw einsteigen. Dieser stand auf der Siegstraße in Fahrtrichtung Weidenau gesehen am rechten Fahrbahnrand. Als die Frau die Fahrertür öffnen wollte, kam von hinten ein Pkw heran und touchierte die 57-Jährige am Rücken und am Ellenbogen. Dabei verletzte sich die Frau leicht. Angaben zu dem Pkw konnte sie nicht machen.

An der Unfallstelle konnten die aufnehmenden Polizeibeamten ein dunkelgrünes Spiegelgehäuse von der rechten Seite eines Pkw sicherstellen. Es dürfte sich um ein Fahrzeugteil des Unfallwagens handeln. Weitere Recherchen ergaben, dass das Gehäuse von einem VW Golf III oder einen VW Vento stammen dürfte. Möglicherweise hat der oder die Fahrzeugführer/in die Kollision nicht bemerkt und konnte die Unfallbeschädigung dem Ereignis nicht zuordnen.

Das Verkehrskommissariat in Kreuztal hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und insbesondere der oder die Fahrer/in werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02732 / 909 - 0 zu melden.

