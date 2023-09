POL-SI: Polizei ermittelt flüchtigen mutmaßlichen Fahrer und sucht nun Zeugen - #polsiwi

Kreuztal-Kredenbach (ots) - Am Mittwochabend, den 23. August 2023, ist es zu einer gefährlichen Körperverletzung eines 22-Jährigen in der Nähe der Grundschule in Kredenbach gekommen. Der 22-Jährige hatte die Polizei kurz nach dem Vorfall von einer nahegelegenen Tankstelle aus angerufen. Er gab an, dass er sich zur Tatzeit (ca. 17:40 Uhr) auf dem Schulhof ...

mehr