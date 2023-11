Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bargeld geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter stießen am Mittwochmorgen (01.11.2023) in der Münzstraße einen 25-jährigen Mann zu Boden und raubten ihm Bargeld. Gegen 03.15 Uhr sprachen zwei Unbekannte den 25-Jährigen an und fragten zunächst nach Feuer. Als er einem der beiden Männer ein Feuerzeug hinhielt, zog ihm der andere die Beine weg, wodurch er auf den Boden fiel. Anschließend nahmen die beiden Täter den Geldbeutel des Mannes an sich, entnahmen daraus 75 Euro Bargeld und flüchteten anschließend in Richtung Holzstraße. Der Geschädigte beschrieb die beiden Männer wie folgt: beide Täter waren dunkel gekleidet und trugen Kapuzenpullover sowie einer davon eine graue Jogginghose. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzten.

