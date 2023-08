POL-DA: Rüsselsheim: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Gernsheim (ots) - In der Nacht zum Montag (14.08.) hatten es Kriminelle auf das Tierheim "An der Nachtweide" abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge wird die Tatzeit zwischen 20.00 Uhr am Sonntagabend und 7.50 Uhr am Montagmorgen eingrenzt. In diesem Zeitraum verschafften sich die Täter über einen Zaun Zugang auf das Gelände und brachen dort Türen von drei Gebäuden auf und suchten in den Räumen nach ...

