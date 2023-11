Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 54-Jähriger von Unbekannten verletzt - Zeugen gesucht.

Stuttgart-SÜd (ots)

Unbekannte Männer haben am Dienstagmorgen (31.10.2023) am Marienplatz einen 54-Jährigen am Hals verletzt. Die beiden Unbekannten sprachen den 54-jährigen Mann, der am Marienplatz saß, gegen 05.30 Uhr an, wobei sie schließlich die Herausgabe seines Tabaks verlangten. Als sich daraus ein Gerangel entwickelte, fügte einer der Täter dem 54-Jährigen mutmaßlich mit einer zerschlagenen Glasflasche Verletzungen am Hals zu. Ein Rettungswagen brachte den Geschädigten in ein Krankenhaus. Zu den beiden flüchtigen Tätern liegt keine Beschreibung vor. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzten.

