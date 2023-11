Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Passanten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter junger Mann hat sich am Mittwochmorgen (01.11.2023) in der Seelbergstraße vor drei Frauen und einem Mann entblößt. Die drei Frauen im Alter von 58, 64 und 64 sowie der 62 Jahre alte Mann hielten sich gegen 08.10 Uhr an der Seelbergstraße Ecke Bahnhofstraße auf, als der Unbekannte auf sie zukam und in ihre Richtung spuckte. Anschließend ging er in Richtung Bahnhof weg und kam kurze Zeit später zurück. Er drehte sich zur Personengruppe um, ließ seine Hose herunter und nahm sein Glied in die Hand. Anschließend flüchtete er in Richtung Frösnerstraße. Der Unbekannte ist etwa 17 bis 18 Jahre alt und trug einen schwarzen Jogginganzug der Marke Adidas. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

