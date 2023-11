POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein unbekannter junger Mann hat sich am Mittwochmorgen (01.11.2023) in der Seelbergstraße vor drei Frauen und einem Mann entblößt. Die drei Frauen im Alter von 58, 64 und 64 sowie der 62 Jahre alte Mann hielten sich gegen 08.10 Uhr an der Seelbergstraße Ecke Bahnhofstraße auf, als der Unbekannte auf sie zukam und in ihre Richtung spuckte. Anschließend ging er in Richtung Bahnhof weg ...

