Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vermehrt Kellereinbrüche - Polizei gibt Präventionstipps

Stuttgart-West (ots)

Im Stuttgarter Westen hat es in den vergangenen sechs Monaten vermehrt Einbrüche und Diebstähle aus Kellerräumen gegeben. Seit Anfang Mai verzeichnete die Polizei rund 50 Diebstahlsdelikte, bei denen die Täter Gegenstände aus Kellerräumen gestohlen haben. Bei zwei Aktionstagen zum Thema Sicherheit rund ums Haus, bei denen Polizisten am Dienstag (31.10.2023) und Donnerstag (02.11.2023) in verschiedenen Stadtteilen unterwegs waren (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 30.10.2023 unter https://t1p.de/b7n77) stellten sie fest, dass knapp 100 Haustüren von Mehrfamilienhäusern nicht ordnungsgemäß verschlossen oder teilweise sogar offenstanden. Die Beamten führten insgesamt über 570 Präventionsgespräche oder brachten Präventionshinweise an den offenstehenden Türen an.

Präventionstipps:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Sichern Sie Kellerlichtschächte und Kellerfenster zum Beispiel mit massiven, gut verankerten Gittern. - Vergessen Sie die Sicherung der Nebeneingangstüren nicht.

Weitere Infos gibt es unter www.polizei-beratung.de

