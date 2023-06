Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Unfall an der Viktoriastraße - Polizei bittet beteiligtes Ehepaar um Kontaktaufnahme

Minden (ots)

Als am vergangenen Montag gegen 16 Uhr ein Mindener mit seinem Fahrrad den Radweg an der Viktoriastraße in Richtung der Innenstadt befuhr, kam es in Höhe der Einmündung zur Bachstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw.

Dessen Fahrer hatte die Viktoriastraße in gleicher Richtung befahren und wollte offenbar nach rechts in die Bachstraße einbiegen. Dabei touchierte das Auto den Erkenntnissen zufolge den 36-jährigen. Der kam in der Folge zu Sturz und verletzte sich leicht. Nachdem sich die beiden Fahrzeuginsassen, ein den Angaben nach lebensälteres Ehepaar, um den Mindener kümmerten, verließen sie in offenbar gegenseitigem Einvernehmen den Unfallort, ohne die Personalien auszutauschen. Später meldete der Radfahrer den Unfall der Polizei.

Zur weiteren Klärung des Sachverhaltes wird das beteiligte Ehepaar gebeten, sich unter Telefon (0571) 88660 mit dem Verkehrskommissariat in Minden in Verbindung zu setzen.

