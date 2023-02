Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in die Shisha-Bar in der Hauptstraße von Gerolstein

Gerolstein (ots)

Am 13.02.2023 zwischen 01:30 Uhr und 07:00 Uhr drangen bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Eingangstüre in die Shisha-Bar in der Hauptstraße in Gerolstein ein.

Hier durchsuchten sie die gesamte Bar, brachen dort befindliche Schränke auf und entwendeten vorgefundenen Tabak und alkoholische Getränke.

Anhand der vorgefundenen Spurenlage dürfte von mehreren Tätern auszugehen sein, welche sich eine gewisse Zeitspanne im Inneren der Bar aufgehalten haben dürften.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.

