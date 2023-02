POL-PDWIL: Mehr Unfälle als 2021. Polizei Bitburg veröffentlicht Verkehrsunfallstatikstik

Zell (Mosel) (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren, in der Anlage im PDF-Format angefügte Verkehrsunfallbilanz der Polizeiinspektion Zell vom Jahr 2022 wird Ihnen mit der Bitte um Kenntnisnahme und Veröffentlichung übersandt. Rückfragen bitte an Polizeiinspektion Zell. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Zell PHK´in Beerbohm Winzerstraße 26 56856 ...

Ein Dokument

mehr