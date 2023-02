Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Golf fährt zu schnell auf der A 1 durch Baustelle und überholt mehrere Fahrzeuge rechts - Zeugen gesucht.

Schweich/Wittlich (ots)

Am vergangenen Montag, dem 06.02.2023, wurde zwischen 14.45 Uhr und 15.15 Uhr auf der A 1 in Fahrtrichtung Koblenz zwischen dem Dreieck Moseltal und der Abfahrt Wittlich ein schwarzer 7er Golf mit Saarbrücker Kennzeichen gesichtet, der deutlich zu schnell unterwegs war. Zudem soll er in der Baustelle anderen Fahrzeugen sehr dicht aufgefahren sein und anschließend mehrere Fahrzeuge rechts überholt haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit den Zentralen Verkehrsdiensten der Polizeidirektion Wittlich in Verbindung zu setzen (06571/9152-620).

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell