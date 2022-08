Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Radfahrer

Gütersloh (ots)

(AW) - Rheda Wiedenbrück - Am Freitagnachmittag gegen 17:30 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Gütersloh Kenntnis über einen Verkehrsunfall mit einem lebensgefährlich verletzten Fahrradfahrer auf der Gütersloher Str. in Rheda - Wiedenbrück. Auf der Gütersloher Str. in Fahrtrichtung BAB in Höhe der Parkstraße kollidierte aus bislang ungeklärten Gründen ein 32-jähriger Fahrradfahrer mit dem vorüber fahrenden PKW eines 71-jährigen aus Rheda-Wiedenbrück. Der 32-Jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt und musste mittels Rettungshubschrauber in ein Bielefelder Krankenhaus transportiert werden. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Gütersloher Str. mehrere Stunden gesperrt.

