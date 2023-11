Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trio beraubt Passant - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 64-Jähriger ist am Samstagmittag (05.11.2023) gegen 12.50 Uhr im Bereich der Fritz-Elsas-Straße/Rotebühlplatz von drei bislang unbekannten Männern zunächst beleidigt, gestoßen und getreten worden. In der Folge riss der Haupttäter dem 64-Jährigen dessen Goldkette mit einem Anhänger im Wert von zirka 250 Euro vom Hals. Hierbei ging auch dessen Brille zu Bruch. Das Trio flüchtete im Anschluss in Richtung Königstraße. Die Männer wurden vom Geschädigten wie folgt beschrieben: alle zirka 160 cm groß mit einem jugendlichen Erscheinungsbild und dunklen kurzen Haaren. Sie trugen weiße bzw. blaue Jeans, einer einen hellblauen Hoodie, die anderen schwarze Oberteile und alle hatten weiße Schuhe an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzten.

