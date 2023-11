Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dachstuhlbrand

Stuttgart-Süd (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Sonntagvormittag (05.11.2023) in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Im Unteren Kienle ein Feuer ausgebrochen. Eine Anwohnerin meldete den Brand gegen 10.00 Uhr der Feuerwehr. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den 44-jährigen Bewohner der Dachgeschosswohnung und brachten ihn sowie eine 45 Jahre alte Nachbarin, die den Rauch ebenfalls eingeatmet hatte, in ein Krankenhaus. Die Schadenshöhe kann bislang nicht genauer beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell