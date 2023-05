Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vermisster Elfjähriger wieder da; Wohnungseinbruch am helllichten Tag: Diebe nutzen Abwesenheit aus und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Pakete aus Zustellerfahrzeug entwendet - Offenbach

(jm) Ein 16 bis 18 Jahre alter und 1,65 bis 1,75 Meter große Dieb entwendete am Dienstagnachmittag aus einem Zustellerfahrzeug mehrere Pakete. Gegen 14 Uhr öffnete der Unbekannte wohl die unverschlossene Beifahrertür, entnahm mindestens drei Pakete von der Ladefläche und flüchte in Richtung Hermann-Steinhäuser Straße. Er hatte kurze schwarze Haare, einen Oberlippenbart und eine schmale Statur. Er war bekleidet mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen T-Shirt, einer dunkelgrünen Jacke sowie schwarzen Schuhen. Noch unklar ist, was sich in den Paketen befand. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-5100.

2. Vermisster Elfjähriger wieder da - Offenbach

(lei) Der vermisste Elfjährige, den die Polizei nach seinem Verschwinden aus einer Unterkunft in Niedersachsen seit Ende Februar 2022 suchte, ist wieder aufgetaucht und wohlbehalten zurückgekehrt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen seines langen Verschwindens dauern an. Laut Kriminalpolizei lagen damals Hinweise vor, dass er sich in der Stadt oder im Landkreis Offenbach aufhalten könnte. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

3. Rüttelplatte von Baustelle entwendet - Neu-Isenburg

(fg) Baustellendiebe waren in der Nacht zum Dienstag in der Thomas-Reiter-Straße (20er-Hausnummern) zugange und hatten es auf eine Rüttelplatte abgesehen. Zwischen Montagabend, 20 Uhr und Dienstagmorgen, 7.10 Uhr, entwendeten die Unbekannten die Rüttelplatte der Marke Weber. Das Baustellengerät des Typs MT CR6 hat einen Wert von rund 9.000 Euro. Offenbar nutzten die Diebe einen Transporter oder ein größeres Fahrzeug zum Abtransport ihrer Beute. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0.

4. Frontalzusammenstoß auf der B486: Zwei männliche Personen verletzt - Dreieich

(mh) Ein Zusammenstoß zweier PKW hat am Dienstagnachmittag zu einer Vollsperrung der Bundesstraße 486 geführt. Zwischen der Anschlussstelle Messel und Götzenhain geriet der 28-Jährige Fahrer eines Opels aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem Fahrzeug zusammen. Der Opelfahrer aus Langen wurde dabei durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Der andere Unfallbeteiligte, ein 40 Jahre alter Kleinbusfahrer aus Rödermark, erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Beide Männer mussten zur weiteren ärztlichen Behandlung in einer Klinik versorgt werden. Durch die enorme Wucht wurden die Fahrzeuge der Unfallbeteiligten dermaßen beschädigt (Totalschaden, Sachschaden von insgesamt ungefähr 35.000 Euro), dass die ausgelaufenen Betriebsmittel der Unfallfahrzeuge ein Befahren der B486 für über vier Stunden unmöglich machten. Polizei und Feuerwehr, sowie Mitarbeiter der hinzugezogenen Straßenmeisterei sorgten dafür, dass die Straße um 20 Uhr wieder befahren werden konnte. Die Polizei Langen bittet um Hinweise von Unfallzeugen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

5. Wohnungseinbruch am helllichten Tag: Diebe nutzen Abwesenheit aus - Heusenstamm

(mh) Ziemlich dreist begaben sich Diebe vermutlich am Dienstagvormittag über die Gartentür auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in Rembrücken. Das Tageslicht hielt die Täter offenbar nicht ab, gegen 10.30 Uhr, die Scheibe eines Fensters auf der Rückseite des Gebäudes einzuschlagen und sich so in den Bungalow in der Hubertussiedlung zu begeben. Ersten Ermittlungen zufolge hielten sich die Täter - zwei wohl männliche Personen - kurz zuvor offenbar auch an der Haustür des Hauses im Tannenweg (einstellige Hausnummern) auf. Deren Bewohner beklagen nun nicht nur den Einbruch während ihrer Abwesenheit in ihr Heim, sondern auch einen Verlust von Schmuck, Bargeld und weiteren Wertgegenständen, die die Diebe mit brachialer Gewalt aus einem Tresor erbeuteten.

6. Zeugensuche: Verkehrsschild in der Erzbergstraße beschädigt - Obertshausen

(fg) Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Nacht zum Samstag ein Verkehrsschild in der Erzbergstraße in Höhe der Hausnummer 4 beschädigt und ist im Anschluss davongefahren. Der entstandene Schaden beträgt rund 250 Euro. Zeugen, die zwischen Freitagabend, 23 Uhr und Samstagmorgen, 8 Uhr, Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizei in Heusenstamm.

Bereich Main-Kinzig

1. Zeugen nach Unfallflucht in der Raiffeisenstraße gesucht! - Erlensee/Langendiebach

(jm) Sachschaden von etwa 1.500 Euro entstand bei einer Verkehrsunfallflucht am Montag in der Raiffeisenstraße an einem weißen Scirocco. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit zwischen 8 bis 18 Uhr den vorderen linken Kotflügel eines in Höhe der 20er-Hausnummern geparkten Volkswagen. Danach fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0 entgegen.

Offenbach, 17.05.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell