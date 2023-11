Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Mehrfamilienhaus

Stuttgart-Mitte (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Nacht zum Montag (06.11.2023) in einem Mehrfamilienhaus an der Rosenstraße ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Zeugen meldeten das Feuer im dritten Obergeschoss des Hauses gegen 01.30 Uhr der Polizei und der Feuerwehr. Rund 30 Personen mussten ihre Wohnungen kurzfristig verlassen, darunter auch einen Säugling und mehrere Kleinkinder. Alarmierte Rettungskräfte versorgten insgesamt fünf verletzte Personen und brachten sie zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Die Wohnungen im dritten, vierten und teilweise im zweiten Obergeschoss sind momentan unbewohnbar. Für die Anwohner besteht die Möglichkeit, in einer Notunterkunft unterzukommen. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

