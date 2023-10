Polizei Düren

POL-DN: Unfall auf der Kölner Landstraße: Zwei Leichtverletzte

Düren (ots)

Am Montagvormittag (30.10.2023) kam es im Kreuzungsbereich Kölner Landstraße/ B56n zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 10:50 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann aus Düren gemeinsam mit seiner 31-jährigen Ehefrau die Kölner Landstraße, aus Richtung Düren kommend, in Richtung Merzenich. Unmittelbar nachdem er in den Kreuzungsbereich eingefahren war, kam es dort zur Kollision mit dem Pkw einer 53-Jährigen aus Vettweiß. Zeugenaussagen zufolge war die 53-Jährige, die auf der B56n aus Richtung Schoellerstraße in Richtung Kreuzau unterwegs gewesen war, bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt. Sie äußerten, dass sie sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben wollten. Die Beifahrerin des 31-Jährigen blieb unverletzt.

