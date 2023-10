Polizei Düren

POL-DN: Polizei Düren spendet an Aktion "Running for Kids"

Bild-Infos

Download

Düren (ots)

Am 30. Oktober 2023 überreichte die Kreispolizeibehörde Düren einen symbolischen Scheck an die Aktion "Running for Kids". Im September fand das diesjährige Mitarbeiterfest der Behörde statt, bei dem ein Erlös in Höhe von 300 Euro erwirtschaftet wurde. Diese Summe wurde in einer feierlichen Zeremonie von Polizeibeamtinnen an Peter Borsdorff übergeben. Während der Übergabe erzählte Herr Borsdorff beeindruckend von seinen langjährigen Bemühungen, Kinder in der Region, die unter Behinderungen, schweren Krankheiten oder Armut leiden, zu unterstützen.

Die Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde Düren sind stolz, einen positiven Beitrag geleistet zu haben. Ein herzlicher Dank geht an alle Unterstützer, die diese Spende ermöglicht haben.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell