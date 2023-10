Polizei Düren

POL-DN: Höherer Sachschaden nach Pkw-Brand in Mariaweiler

Düren (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es aus derzeit unbekannter Ursache zum Brand eines Pkw im Dürener Stadtteil Mariaweiler. Infolge des Feuers und der entstandenen Hitze wurden auch zwei umstehend geparkte Autos beschädigt und eine Gebäudefassade in Mitleidenschaft gezogen, so dass von mehreren zehntausend Euro Gesamtschadenshöhe auszugehen ist.

Kurz vor 06:00 Uhr hatten Zeugen den Vollbrand eines Wagens bemerkt, der auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße An Gut Nazareth geparkt stand. Die hinzu gerufene Feuerwehr löschte den Brand ab, konnte aber das bis dahin entstandene Schadensbild nicht mehr verhindern. Warum der zugelassene und bereits am Vorabend dort abgestellte Pkw in Brand geriet, muss erst noch festgestellt werden.

Alle Geschädigten konnten benachrichtigt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit an.

Sollte es Zeugen geben, die im Umfeld des Brandortes verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben könnten, so werden diese gebeten, sich bei der Polizei-Leitstelle unter der Rufnummer 02421/949-0 zu melden.

