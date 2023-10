Polizei Düren

POL-DN: Mehrfach überschlagen, dann Blutentnahme

Vettweiß (ots)

Nach einem nächtlichen Verkehrsunfall bei Disternich hat die Polizei Ermittlungen gegen einen jungen Fahrer aufgenommen. Derzeit ist noch unklar, ob berauschende Mittel Einfluss aufs Unfallgeschehen genommen haben könnten.

In der Nacht zum Sonntag, gegen 03:40 Uhr, hatte der in Zülpich wohnhafte 18-Jährige mit einem Pkw den einspurigen und unbeleuchteten Weilerweg von Disternich nach Weiler in der Ebene befahren. Beim Durchfahren einer Linkskurve soll nach Angaben des Fahrers plötzlich ein Wildtier die Fahrbahn gequert haben. Um eine Kollision zu vermeiden, so der 18-Jährige, habe er ausweichende Lenkbewegungen getätigt und sei schließlich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort überschlug sich der Pkw auf einer angrenzenden Weide und kam erheblich beschädigt zum Stillstand. Zum Zusammenstoß mit einem Tier war es nicht gekommen. Am Auto dürfte Totalschaden entstanden sein. Der Fahrzeugführer hatte angesichts seines havarierten Wagens definitiv Glück im Unglück; dennoch wurde er mit leichten Verletzungen vorsichtshalber durch eine RTW-Besatzung zur Untersuchung einem Krankenhaus zugeführt. Alkohol war nicht im Spiel, jedoch ergaben sich Hinweise auf Cannabiskonsum.

Die Auswertung der durch den Arzt entnommenen Blutprobe wird maßgeblich sein, was die zu erwartenden Konsequenzen angeht. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

