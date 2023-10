POL-DN: Sicheres Halloween mit der Polizei

Inden (ots) - Nach einem Verkehrsunfall, bei dem am Samstagabend in Inden/Altdorf Sachschaden entstanden war, musste der Unfallverursacher Blut und Führerschein abgeben. Gegen 19:40 Uhr hatte eine 52 Jahre alte Autofahrerin aus Inden die Hauptstraße in Richtung Rathausstraße befahren. Gleichzeitig bog ein Pkw von der Altdorfstraße nach rechts auf die Hauptstraße ...

