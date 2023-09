POL-OG: Baden-Baden - Radfahrerin gestürzt

Baden-Baden (ots) - Ein 46-jähriger Gleitschirmflieger verletzte sich am Samstagmittag bei einem Unfall am Merkuriusberg. Gegen 12:55 Uhr kollidierte der Flieger Zeugenangaben zufolge beim Landen mit einem Baum und stürzte daraufhin zu Boden, wobei er sich Verletzungen am Handgelenk zuzog. Der 46-Jährige wurde umgehend vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. /ma Rückfragen bitte an: ...

