Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Dierdorf (ots)

Am 12.01.2024 befuhr die 40-jährige Fahrerin eines PKW Peugeot gegen 15:00 Uhr die Landesstraße 258 in Fahrtrichtung Dierdorf. Aufgrund Ablenkung geriet sie zunächst auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Infolge des Gegenlenkens kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten, drehte sich durch Auffahren im Straßengraben und kippte auf die linke Fahrzeugseite. Der PKW kam an einem Baum zum Stillstand. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, am PKW entstand Sachschaden.

