Löningen - Verkehrsunfall

Am Samstag, 27.04.2024, gegen 17.30 Uhr, ereignete sich in Löningen ein Verkehrsunfall. Eine 73-jährige Fahrzeugführerin aus Löningen befuhr mit ihrem Pkw die Straße "Am Raddetal" und beabsichtigte, nach links auf den Linderner Damm abzubiegen. Hierbei übersah sie einen vorfahrtberechtigten 42-jährigen Fahrzeugführer aus Löningen. Dieser konnte noch rechtzeitig ausweichen, überfuhr dabei allerdings mehrere Straßenschilder und einen Telefonmast. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 27.04.2024, gegen 21.50 Uhr, befuhr eine 28-jährige Frau aus Essen (Oldenburg) mit ihrem Pkw die Bunner Straße in Essen (Oldenburg). Sie beabsichtigte, in eine Grundstückseinfahrt einzubiegen, verpasste diese allerdings und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 %o. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

