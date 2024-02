Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hamburg Hauptbahnhof: Fahndungserfolg - Haftbefehl mit 7 Monaten Freiheitsstrafe durch Quattrostreife vollstreckt

Hamburg (ots)

Am 24.02.2024 gegen 13:25 Uhr nahm die Quattrostreife der "Allianz sicherer Hauptbahnhof" einen per Haftbefehl gesuchten Mann (Alter: 27 Jahre) im Hamburger Hauptbahnhof fest.

Zuvor wurde der deutsche Staatsangehörige bei ordnungsstörendem Verhalten im Hamburger Hauptbahnhof auf dem Bahnsteig 5 beim Gleis 12 angetroffen. Die Person bettelte in aggressiver Art und Weise Bahnreisende nach Bargeld an. Nachdem die Bahnreisenden dem Mann kein Geld gaben, schrie er diese lautstark und aggressiv an. Nach Ansprache durch die Quattrostreife reagierte der Aggressor uneinsichtig.

Eine Überprüfung der Personalien des Mannes ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Der Mann wurde wegen mehreren Straftaten (Fahrlässiges Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung) verurteilt. Der Gesuchte muss nun eine Freiheitsstrafe von 7 Monaten verbüßen.

Der 27-Jährige wurde dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zugeführt. Ein Amtsarzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Mann einer Haftanstalt zugeführt.

WL

