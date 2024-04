Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Mittwoch, 24. April 2024, 18:45 Uhr bis Donnerstag, 25. April 2024, 08:55 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft/Kiosk in der Große Straße und entwendeten diverse Verkaufsartikel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Mittwoch, 24. April 2024, 18:15 Uhr bis Donnerstag, 25. April 2024, 09:45 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft in der Straße Bremer Tor. Dort entwendeten sie mehrere Verkaufsartikel- Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Am Freitag, 26. April 2024, gegen 00:55 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Fahrzeug an der Hopener Straße. Dort entwendeten sie Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Kellerbrand eines Mehrparteienhaus

Am Donnerstag, 25. April 2024, gegen 18:55 Uhr meldete eine Anwohnerin eine Rauchentwicklung im Keller eines Mehrparteienhauses in der Straße Am Klapphaken. Eine Bewohnerin wurde aufgrund des Verdachtes einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus transportiert. Weitere Bewohner wurden durch die Freiwilligen Feuerwehren Vechta, Langförden und Bakum evakuiert. Die Feuerwehr war mit rund 130 Kameraden und 30 Fahrzeugen im Einsatz. Neben den Einsatzkräften der Polizei waren zudem mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes sowie zwei Notärzte vor Ort. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden im unteren 6-stelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Goldenstedt - Sachbeschädigung

In der Zeit von Mittwoch, 24. April 2024, 13:00 Uhr bis Donnerstag, 25. April 2024, 08:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Schulgelände an der Marienstraße und beschädigten diverse Gegenstände/Geräte. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444/96722-0) entgegen.

Visbek - Fahren unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis

Am Donnerstag, 25. April 2024, 12:11 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw den Lattweg, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol und THC stand. Vor Ort durchgeführte Test ergaben einen Wert von 0,21 Promille sowie eine THC-Beeinflussung. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. eine Blutprobe wurde entnommen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 25. April 2024, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Pkw eines 31-jährigen Mannes aus Vechta. Dieser hatte seinen VW Golf an der Mühlenstraße abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 25. April 2024, 15.56 Uhr befuhr eine 22-jährige Frau aus Vechta mit einem Pkw die Vechtaer Straße. Als ein vor ihr fahrender Pkw-Fahrer beabsichtigte nach links abzubiegen, wich die 22-jährige diesem aus, kam hierbei von der Straße ab und im Straßengraben zum Stehen. Hierbei zog sich die 22-jährige leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 5.000,00 EUR.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Ein 17-jähriger Jugendlicher aus Vechta befuhr mit einem Kleinkraftrad am 25 April .2024, 15.05 Uhr die Buchholzstraße in Richtung Oldenburger Straße. Als der 17-jährige in Höhe der Rudolf-Diesel-Straße nach links abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer hinter ihm fahrenden 43-jährigen Frau aus Bühren, die gerade zum Überholen des Kleinkraftrades ansetzte. Durch den Zusammenstoß zog sich der 17-jährige leichte Verletzungen zu.

