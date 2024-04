Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Behördenübergreifende Übung an der Thülsfelder Talsperre

Am Donnerstag, 25. April 2024 ab 18 Uhr, fand eine Großübung im Bereich der Thülsfelder Talsperre statt. Wir berichteten bereits in den sozialen Medien. Ausgangslage war ein Heißluftballon, welcher zunächst eine Baumkrone touchierte und schließlich in die Talsperre stürzte. Der zunächst bei der Polizei in Friesoythe auflaufende und von dort aus geführte Übungseinsatz, wurde im weiteren Verlauf durch die freiwilligen Feuerwehren Friesoythe und Markhausen, das Deutsche Rote Kreuz Ortsgruppe Friesoythe und die DLRG Ortsgruppe Friesoythe unterstützt. Zwei durch das DRK, realitätsgetreu geschminkte Mimen konnten nach Absuche des Waldgebietes, schwer verletzt geborgen werden. Die Drohnengruppe der freiwilligen Feuerwehren unterstütze die Rettungskräfte mit ihren technischen Mitteln ebenfalls am Einsatzort. Die DLRG tauchte derweil im Bereich der Talsperre nach einer weiteren vermissten Person. Da es in der Realität nicht selten zu Einsatzlagen kommt, in denen die Teamarbeit der vorhandenen Rettungskräfte gefordert wird, konnte durch diese Übung das Zusammenspiel mit den örtlichen Rettungskräften gestärkt werden. Insgesamt nahmen rund 70 motivierte Rettungskräfte an dem Einsatz teil, welche für einen möglich eintretenden Echteinsatz ebenfalls ständig zur Verfügung standen.

