Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Diebstahl eines Pedelec Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Freitag, 19. April 2024, 10:00 Uhr bis Dienstag, 23. April 2024, 10:00 Uhr auf ein Grundstück in der Straße Windmühlenberg und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Lagerraum. Hier entwendeten sie das in der Garage befindliche Pedelec. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: ...

