Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl aus Lagerhalle

Am Dienstag, 23. April 2024, gegen 23:50 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in einer Lagerhalle in der Straße Settrup. Zum Diebesgut und dem Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer

Am Mittwoch, 24. April 2024, gegen 00:28 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Friesoythe mit seinem Fahrrad die Barßeler Straße in Fahrtrichtung Barßel. Ein 19-jähriger Heranwachsender aus dem Saterland befuhr die Dr. Niermannstraße in Fahrtrichtung Scheefenkamp. Aufgrund des für ihn geltendes "Grünlichtes" der Lichtzeichenanlage fuhr er mit seinem Pkw in die Kreuzung ein. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

