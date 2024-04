Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Am Mittwoch, 24. April 2024, gegen 02:10 Uhr, begaben sich unbekannte Personen an ein Firmenfahrzeug, welches an der Straße Zum Mühlenbach abgestellt worden war. Hier entwendeten sie diverses Werkzeug und flüchteten anschließend mit einem Pkw. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Am Dienstag, 23. April 2024, gegen 18:40 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus Delmenhorst mit seinem Pkw die Straße Am Raddetal in Fahrtrichtung Benstrup und beabsichtigte in Höhe der dortigen Kreuzung, diese in Richtung Dustfelder Straße zu queren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 52-jährigen Frau aus Lindern, welche die Linderner Straße, Fahrtrichtung Lindern befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die 52-jährige Fahrzeugführerin sowie ihre Mitfahrerinnen im Alter von 12 und 15 Jahren leicht verletzt. Der Gesamtschaden wurde auf 18.000,00 Euro geschätzt.

