Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Sachbeschädigung

In der Zeit von Sonntag, 21. April 2024, 21:30 Uhr bis Montag, 22. April 2024, 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Westmarkstraße und zerschnitten die Abdeckung eines Motorbootes. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel.: 04499/92220-0) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 22. April 2024, in der Zeit von 12:10 Uhr bis 12:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den ordnungsgemäß geparkten Pkw eines 34-jährigen Mannes aus Friesoythe. Dieser hatte seinen Pkw, einen Opel Corsa, auf dem Parkplatz einer Drogerie abgestellt. Der Schaden wurde auf 2.000,00 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 22. April 2024, gegen 07:55 Uhr, parkte eine 19-jährige Frau aus Friesoythe mit ihrem Pkw, einem Ford Ka, auf einem Parkstreifen der Straße Langenbergsweg. Plötzlich hörte sie einen lauten Knall und konnte einen Schaden am Außenspiegel feststellen. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell