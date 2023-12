POL-HRO: Brand eines Reisebusses auf dem Parkplatz Brethäger Wisch Nord auf der BAB 20

Bützow (ots) - Am 08.12.2023 kam es gegen 23:45 Uhr zum Brand einer Lagerhalle im Bützower Vierburgweg. Nach ersten Erkenntnissen brannte ein in der Halle abgestellter Transporter, wobei das Feuer in der Folge auf das Gebäude übergriff. In der Lagerhalle befanden sich ein Büro und eine Werkstatt. Außerdem wurden dort KFZ-Teile gelagert und Fahrzeuge abgestellt. Es erfolgte die Alarmierung der umliegenden Feuerwehren ...

