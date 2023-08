LPI-NDH: Coffee with a Cop in Mühlhausen

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Coffee with a Cop in Mühlhausen

Nordthüringen

Bei einem Kaffee, Latte Macciato oder einem anderen Heißgetränk ungezwungen mit Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch kommen? In Mühlhausen kein Problem! Die Landespolizeiinspektion Nordhausen lädt Sie am 23. August, von 14 bis 18 Uhr auf den Untermarkt zur ersten Veranstaltung "Coffee with a cop" ein. Kolleginnen und Kollegen der Schutz- und Kriminalpolizei sowie der Einsatzunterstützung stehen Ihnen an diesem Nachmittag Rede und Antwort. Polizeihauptkommissar Steffen Ritschel von der polizeilichen Beratungsstelle informiert Sie rund um die Themen Trick- und Enkeltrickbetrug. Hierzu sind im Zuständigkeitsbereich der Nordthüringer Polizei in den vergangenen Tagen vermehrt Anzeigen eingegangen. Die Polizei weist nochmal ausdrücklich darauf hin, dass telefonisch keine Geldübergaben, Kautionszahlungen oder die Übergabe von Wertgegenständen vereinbart werden sollen. Auch nicht mit vermeintlichen Polizisten, Staatsanwälten oder Richtern. Keiner der genannten Amtspersonen wird sie persönlich zu Hause aufsuchen, um Geldbeträge oder Wertgegenstände entgegenzunehmen. Die Beamten vor Ort werden außerdem wertvolle Tipps rund um den Einbruchsschutz geben. Auch die Kinder kommen an diesem Tag nicht zu kurz. Polizei zum Anfassen. Auf die Getränke, die von einem exzellenten Coffee-Biker zubereitet werden, laden wir Sie herzlich ein. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

