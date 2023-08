LPI-NDH: Zeugenaufruf: Bagger gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Mühlhausen (ots) - In den Abendstunden des Donnerstags entfachte ein Mann mittels Brandbeschleuniger ein Feuer an der Divi-Blasii-Kirche am Untermarkt. Zeugen informierten die Polizei und folgten dem Täter, um die Beamten auf den Brandstifter hinzuweisen. Der 58-jährige Täter konnte wenig später durch die präzisen Zeugenhinweise gestellt und vorläufig festgenommen werden. An dem Kirchengebäude entstand ein ...

