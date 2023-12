POL-HRO: Verkehrsunfall infolge Trunkenheit bei Krembz

Gnoien (ots) - Am Abend des 08.12.2023 kam es zu einer Raubstraftat in der Nordoel Tankstelle in Gnoien. Ein maskierter und dunkel gekleideter Mann betrat den Verkaufsbereich und forderte unter Vorhalt einer Pistole von der dortigen Mitarbeiterin Geld und Zigaretten. Als diese nicht auf die Forderung einging bediente der Täter sich selbst aus der Kasse und stahl außerdem noch Zigaretten. Anschließend flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Umfangreiche ...

