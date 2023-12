POL-HRO: Vermisstes 14-jähriges Mädchen

Schwerin (ots) - Am 04.12.2023 gegen 18:28 Uhr kam es zu einem Wohnungsbrand in der Keplerstraße in Schwerin. Aus bisher unbekannter Ursache geriet in der Wohnung gelagerter Unrat in Brand. Der 27-jährige russische Wohnungsmieter wurde durch die Schweriner Feuerwehr mittels Drehleiter aus seiner Wohnung gerettet. Er musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die 1-Raumwohnung ist aufgrund ...

