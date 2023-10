Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Körperliche Auseinandersetzung endet tödlich

18-Jähriger stellt sich der Polizei

Saarbrücken / Eppelborn (ots)

In der Nacht von Samstag, dem 30. September 2023, auf Sonntag, dem 1. Oktober 2023, gegen 03:15 Uhr erhielt das Landespolizeipräsidium Mitteilung über einen bewusstlos auf dem Gehweg liegenden 49-jährigen Mann in Eppelborn. Zuvor soll es zwischen ihm und einem Brüderpaar aus dem Landkreis Neunkirchen, einem 18- und einem 22-Jährigen, zu Streitigkeiten gekommen sein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befanden sich u.a. das spätere Opfer sowie die beiden Brüder in einer Gaststätte in Eppelborn. Im Verlaufe der Nacht kam es aus bis-lang unbekannten Gründen zu einem Streit zwischen dem 49-jährigen Mann aus dem Landkreis Neunkirchen und dem 22-Jährigen, in dessen Verlauf das spätere Opfer dem 22-Jährigen eine Flasche oder ein Glas an den Kopf geschlagen haben soll. Hierdurch wurde der 22-jährige Mann leicht verletzt. Er flüchtete aus der Gaststätte in Richtung Bahnhofstraße und wurde hierbei von dem 49-Jährigen verfolgt.

Der 18-Jährige Bruder folgte ebenfalls den beiden. Kurze Zeit später kam es in der Bahnhofstraße zu einer erneuten Auseinandersetzung, diesmal zwischen dem 18-Jährigen und dem 49-jährigen Mann, wobei der Heranwachsende dem Opfer einen Schlag ins Gesicht versetze und flüchtete. Der 49-Jährige verlor später das Bewusstsein.

Zwei vorbeifahrende Zeuginnen entdeckten den auf dem Gehweg Liegenden und setzten die Rettungskette in Gang. Die eingetroffenen Rettungskräfte reanimierten den Mann und brachten ihn im weiteren Zuge der medizinischen Behandlung in die Uniklinik Homburg, wo er am Nachmittag des 1. Oktobers verstarb.

Der 18-Jährige stellte sich noch am Morgen des 1. Oktobers der Polizei.

Eine am 2. Oktober durchgeführte Obduktion konnte einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Schlag und dem Tod des 49- Jährigen nicht bestätigen. Es sind noch weitere Untersuchungen notwendig.

Die Staatsanwaltschaft stellte keinen Antrag auf Haftbefehl. Der 18-Jährige wurde nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen entlassen.

Das Dezernat für Straften gegen das Leben hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

