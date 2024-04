Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl von Gartenmöbeln

In der Zeit von Sonntag, 21. April 2024, 20:00 Uhr bis Montag, 22. April 2024, 07:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück im Fasanenweg und entwendeten die dort aufgestellten Gartenmöbel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Damme - Diebstahl eines Pedelec

Am Samstag, 13. April 2024, in der Zeit von 22:30 Uhr bis 22:50 Uhr begab sich ein unbekannter Täter auf ein Grundstück in der Lehmdener Straße und entwendete das verschlossene Pedelec, welches am Haus abgestellt war. Hierbei handelte es sich um ein Pedelec der Marke Cube, Touring Hybrid Pro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Samstag, 13. April 2024, 20:30 Uhr bis Samstag, 20. April 2024, 09:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 65-jährigen Mannes aus Steinfeld. Dieser hatte seinen Pkw, einen Audi A 5, an der Kroger Straße abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492/96066-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 22. April 2024, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 51-jährigen Mannes aus Emstek. Dieser hatte seinen Pkw, einen Mercedes B 200, in der Brinkstraße abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell