Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auto überschlägt sich - Fahrer wird leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am Mittwoch fuhr ein 51-jähriger Mann in einem VW auf der Oskar-von-Miller-Straße in Richtung Waldstraße. Auf Grund von Unachtsamkeit kam er dabei um kurz vor halb 11 Uhr zu weit nach rechts und stieß mit einem am Fahrbahnrand geparkten Ford zusammen. Dabei traf das Auto nach ersten Erkenntnissen in einem so unglücklichen Winkel auf die Hinterachse des Fords, dass der VW in Schräglage geriet, sich überschlug und schließlich auf dem Dach zum Stehen kam. Der Fahrer verletzte sich durch den Überschlag sowie durch die Glassplitter der zu Bruch gegangenen Scheiben leicht. Er kam, nachdem er aus dem Fahrzeug geborgen wurde, zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Es kam zur Sperrung der Oskar-von-Miller-Straße, die um kurz nach 11:30 Uhr wieder aufgehoben werden konnte. Es entstand ein Gesamtschaden von knapp 38.000 Euro.

Die Polizei leitete die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell